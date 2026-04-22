ЕС с извънреден план срещу кризата

Брюксел с план за преодоляване на енергийната криза, причинена от войната в Близкия изток. Пакетът от мерки беше представен в деня, в който „Луфтханза“ обяви, че отменя 20 хиляди полета за това лято заради скока в цените на горивата.

Комисията ще приеме временна рамка за държавна помощ, която да улесни правителствата, за да могат да облекчат незабавно най-уязвимите домакинства и икономически сектори. Ще бъде създадена нова обсерватория за горивата, която да подобри координацията между държавите. Предлага се и увеличаване на производствения капацитет на европейските рафинерии.

„Ще работим със страните членки, за да запълним газовите си запаси навреме преди следващата зима, без допълнителен натиск върху пазарите. И ще ускорим действията си, за да гарантираме адекватни доставки на горива, включително самолетни, за целия съюз“, каза Дан Йоргенсон, еврокомисар по енергетиката.

В дългосрочен план пакетът „Ускоряване на Евросъюза“ съдържа и структурни мерки. Целта е да се намали зависимостта на Европа от нестабилните пазари на изкопаеми горива чрез повече чиста енергия от местни източници.

Например, по-ниско данъчно облагане за ускоряване на електрификацията. Предложенията ще бъдат обсъдени от евролидерите в Кипър на неформалния съвет през следващите дни, пише btvnovinite.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com