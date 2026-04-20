Смърт след нова атака с дронове в руския град Туапсе

Човек е загинал при нова атака с дронове срещу руския град Туапсе на брега на Черно море, съобщиха властите в Краснодарския край. Това е втори подобен удар в рамките на по-малко от седмица, като атаката е засегнала района на пристанището.

По първоначални данни има и ранен. Инцидентът отново поставя акцент върху разширяващия се обхват на военните действия.

Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев съобщи, че градът е бил подложен на „нова масирана атака с дронове“. По думите му загиналият е мъж, като ударът е нанесен в пристанищната зона.

Освен жертвата, има и един ранен, който е получил медицинска помощ. В резултат на атаката е избухнал пожар на пристанището, като към момента няма информация за мащаба на щетите.

Това е вторият подобен инцидент в Туапсе в рамките на дни. На 16 април при нощна атака с дронове в същия град загинаха 14-годишно момиче и млада жена.

От началото на военния конфликт Русия редовно извършва удари по украинска територия, включително по ключова инфраструктура. В отговор Украйна атакува цели в Русия, като заявява, че се прицелва в обекти, свързани с военния и енергийния потенциал на страната.

