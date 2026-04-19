Радев с исторически рекорд. Пълно мнозинство (ОБНОВЕНА)

Исторически рекорд поставя Румен Радев. Последните данни на Алфа Рисърч показват, че "Прогресивна България" получава 129 места в парламента. Това означава пълно мнозинство и възможност за стабилно самостоятелно правителство. Данните са при обработка на 50 процента от паралелното преброяване.

Подобно нещо не се е случвало от 1997 г., когато ОДС, начело с Иван Костов, печели пълно мнозинство след кошмарната Жан-Виденова зима.

Според "Алфа Рисърч" "Прогресивна България" ще има 43,5%; ГЕРБ-СДС - 13,5%; ПП-ДБ - 12,1%; ДПС - 7,7%; "Възраждане" - 4,3%.

Радев печели изборите с 44,4% от гласовете, а ГЕРБ се срива до 11 на сто, обяви в същото време агенция "Мяра" при 65% от паралелното преброяване. И обяви още по-високи резултати:

На първо място е "Прогресивна България" с 44,4% (134 мандата), следвана от ГЕРБ-СДС с 11,8% (36) и ПП-ДБ с 11% (33). В парламента влизат още ДПС с 8,4% (25) и Възраждане с 4,1% (12). Всички останали формации остават под бариерата, включително БСП с 3,1%.

Ето резултатите на "Мяра":

Прогресивна България - 44,4%

ГЕРБ - 11,8%

ППДБ - 11%

ДПС - 8,4%

Възраждане - 4,1%

МЕЧ - 3,4%

БСП - 3,1%

Величие - 3,1%

АПС - 3,1%

Сияние - 3%

ИТН - 0,8%

Синя България - 0,5%

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com