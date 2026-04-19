"Мяра": Радев ще има 134 депутати

Според последни данни на агенция "Мяра", съобщени пред БНТ формацията около Румен Радев печели убедително изборите с около 51 процента и има възможност да получи 134 мандата.

В студиото при Бойко Василев бяха анализаторите Харалан Александров, Васил Гарнизов и Андрей Райчев. "Вълната в подкепа на Радев се състоя. Това е ситуация, която предлага много възможности, но и рискове", заяви Александров. Според Райчев България влиза в нов етап от развитието си и властта е изцяло в ръцете на Радев и президента Илияна Йотова.

От своя страна Гарнизов каза, че ПП-ДБ трябва да се замислят какво ще правят на президентските избори.

