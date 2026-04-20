Иран проговори чрез Москва за Ормузкия проток

Иран обяви, че гарантира безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток в съответствие с новия правен режим, но в същото време отправи остро предупреждение за глобалния петролен пазар. Изявленията идват на фона на продължаващо напрежение със САЩ и съюзниците им.

От Техеран подчертаха, че сигурността на корабоплаването е осигурена. В същото време поставиха условие за стабилността на цените на горивата.

Иранският посланик в Москва Казем Джалали заяви пред руския вестник „Ведомости“, че корабите могат да преминават свободно през Ормузкия проток. По думите му страната е въвела необходимите мерки за сигурност и правни гаранции за безопасно корабоплаване.

Той коментира и военните действия срещу Иран, като заяви, че атаките на САЩ и Израел са се провалили в опита си да предизвикат смяна на режима. Според него вместо това страната е станала по-единна.

Паралелно с това първият вицепрезидент на Иран Мохамад Реза Ареф предупреди, че глобалните цени на горивата могат да се стабилизират само при прекратяване на икономическия и военен натиск върху иранския петролен износ.

„Не може да се ограничава износът на петрол на Иран и в същото време да се очаква сигурност за останалите“, заяви той. Според него изборът е ясен - или свободен петролен пазар за всички, или риск от сериозни разходи за глобалната икономика.

Изявленията от Техеран подчертават нарастващото напрежение около ключовия морски маршрут, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол, и поставят нов натиск върху международните енергийни пазари.

