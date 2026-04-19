Президентът на САЩ съобщи за удар в Ормузкия проток

Американският ракетен разрушител е открил огън и е поел контрол над ирански товарен кораб в Оманския залив, след като плавателният съд се е опитал да избегне американската морска блокада, заяви в неделя американският президент Доналд Тръмп.

В публикация в Truth Social Тръмп съобщи, че иранският кораб е игнорирал предупрежденията да спре, след което разрушителят „го е спрял на място, като е пробил дупка в машинното отделение“. „В момента американските морски пехотинци контролират кораба“, добави президентът, пише bTV.

