Масирана атака по Одеса. Ударена е ключова пристанищна инфраструктура

Одеска област е била подложена на масирана дронова атака тази нощ, при която са нанесени щети по пристанищната инфраструктура. Ударите са били на две вълни и са засегнали ключови съоръжения, включително кейове, складове и железопътни връзки. По информация на местните власти няма жертви.

„През нощта Одеска област масирано бе атакувана с дронове на две вълни. Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана, бяха регистрирани щети по пристанищните съоръжения“, съобщи Олег Кипер.

По думите му са повредени кейови, складове, железопътна инфраструктура и съоръжения на пристанищни оператори. Възникналите пожари са били овладени бързо, а аварийните екипи работят по отстраняване на последствията.

В Одеска област живеят над 150 000 българи, което я прави една от най-големите български общности извън страната. В самия град Одеса броят им се оценява на около 50–60 хиляди души, като най-компактно население има в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

От своя страна руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били прехванати и унищожени 155 украински безпилотни летателни апарата. Според Москва те са свалени над редица региони, включително Курска, Белгородска, Воронежка и Ростовска област, както и над акваторията на Черно море.

По информация на руските власти дронове са били неутрализирани и над Кримския полуостров.

