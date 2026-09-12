Всичко за Алпите

Следете всички новини, анализи и коментари за Алпите. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Свят Бизнес
2500 евро за готвач в Алпите

2500 евро за готвач в Алпите

2500 евро заплата за наш готвач са готови да платят зимните курорти в Алпите. Хотелиери от Австрия и Германия пристигат у нас след седмица, за да си и...

21 септември | 6:50
0 коментара
1652