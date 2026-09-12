Лекарката, загинала под Мальовица, била опитен катерач
Тя е била много опитна ткатерачка
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Тя е била много опитна ткатерачка
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Десетки блокирани цяла нощ в кабинков лифт в района на Монблан. Това съобщиха световните медии и уточниха, че първоначално е имало 110 души в кабините...
2500 евро заплата за наш готвач са готови да платят зимните курорти в Алпите. Хотелиери от Австрия и Германия пристигат у нас след седмица, за да си и...
Участие в най-тежкото военно ски състезание ще вземе отбор на Българската армия. В него ще се включат десетина военнослужещи от елитния 101-и алпийски...
В Средния Запад и североизточните части на САЩ отново се очаква снежна буря. Според метеоролозите в близките дни над 100 милиона души ще се окажат в з...
Рим. Двама алпинисти и водачът им са загинали при падане от 800 метра в района на Монблан в Алпите. „При такова падане от 800 метра не са имали шанс"...