Синдикатите питат кой ще плати масрафа за осигуровките на администрацията

Предложението държавните служители да започнат да плащат част от своите осигуровки извади на преден план най-чувствителния въпрос в публичния сектор - дали реформата ще бъде платена от реалните им доходи. Синдикатите не оспорват принципа, че работещите в администрацията могат да бъдат приравнени към останалите осигурени лица, но настояват това да не води до по-ниски нетни заплати.

Според КТ „Подкрепа“ ключовият спор е кой ще поеме финансовата тежест от промяната. Ако няма компенсационен механизъм, синдикалните организации са готови за протестни действия.

Спорът не е дали, а за чия сметка

„Има справедливост в това държавните служители да бъдат приравнени към всички, които плащат осигуровки. Проблемът е за чия сметка ще стане това. Ако осигуровките бъдат удържани от сегашните им заплати, това на практика означава намаляване на доходите им. Сега спорът е кой ще поеме масрафа“, заяви пред БНТ Иван Костадинов, председател на КТ „Подкрепа“ в Бургас.

По думите му напрежението сред държавните служители идва именно от опасението, че промяната може да бъде представена като реформа, но реално да се превърне в намаляване на заплатите. Костадинов подчерта, че през годините в сектора вече са правени промени, които според синдикатите са се отразили негативно върху възнагражденията и социалния статус на работещите в администрацията.

„Държавните служители никога не са били против да плащат осигуровките си. Техният основен въпрос е как ще бъде организиран този процес и дали няма да доведе до намаляване на реално получаваните средства“, заяви той.

Статутът върви и с ограничения

От синдиката напомнят, че държавните служители не са в същата позиция като заетите в частния сектор. За тях важат ограничения, сред които забрана за допълнителна трудова дейност и ограничения за развиване на собствен бизнес.

„Статутът на държавния служител е измислен така, че хората на тези позиции да бъдат достатъчно обезпечени социално и финансово, за да не се поддават на корупционен натиск. Именно затова всяка промяна в доходите им трябва да бъде внимателно преценена“, смята Костадинов.

Тезата на синдикатите е, че когато държавата ограничава възможностите за допълнителен доход, тя трябва да гарантира и достатъчна защита на основното възнаграждение. В противен случай реформата може да създаде точно обратния ефект - повече напрежение, по-ниска мотивация и усещане за несправедливост в администрацията.

Бонусите не решават проблема

По отношение на допълнителните възнаграждения Костадинов отбеляза, че практиките в различните администрации са различни. Част от доходите зависят от оценка на работата и от атестация на прекия ръководител, което според синдикатите не може да бъде използвано като универсален аргумент, че всички държавни служители получават достатъчно допълнително заплащане.

Затова най-приемливото решение според КТ „Подкрепа“ е държавата да увеличи брутните възнаграждения с размера на новото осигурително участие. Така формално държавните служители ще започнат да плащат своята част от осигуровките, но нетните им доходи няма да бъдат засегнати.

„Ако държавата увеличи заплатите на работещите с размера на необходимите осигуровки и реалните доходи не бъдат засегнати, тогава бихме подкрепили подобна промяна“, подчерта Иван Костадинов.

Протестите вече са на масата

Ако предложенията бъдат приети без компенсации, синдикалните организации са готови да преминат към протестни действия. В момента сред държавните служители се провежда допитване за формата на евентуален протест.

„Обсъждат се различни варианти - от протестни акции по места до едночасови предупредителни стачки, а при необходимост и протест на жълтите павета“, заяви Костадинов.

Така темата за осигуровките вече излиза извън техническия спор по бюджета. Тя се превръща в тест дали държавата може да прави реформи, без да ги превръща в скрито орязване на доходи. Балансът ще бъде решаващ - между справедливото участие в осигурителната система и гаранцията, че хората в администрацията няма да платят промяната директно от джоба си.

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