Бурни аплодисменти в САЩ! Чарлз с исторически думи пред Конгреса

Крал Чарлз III благодари на американските законодатели и американския народ за гостоприемността им навръх 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост, съобщи БиБиСи.

Споменаването на независимостта на САЩ предизвика бурни аплодисменти в Конгреса във Вашингтон, където британският монарх изнесе историческа реч.

Той заяви, че съдбите на САЩ и Обединеното кралство са взаимосвързани през последните 250 години.

„Както е казал Оскар Уайлд: „В днешно време всичко е същото в Америка, освен, разбира се, езика!“ – пошегува се кралят, предизвиквайки смях в публиката от официални лица.

Крал Чарлз посочи, че „се срещаме във времена на голяма несигурност“ и спомена войните в Европа и Близкия изток.

Той отчете и инцидента през уикенда, когато мъж се опита да нахлуе с оръжие в гала събитие, на което присъстваше Доналд Тръмп.

„Каквито и да са различията ни, каквито и разногласия да имаме, ние сме обединени в ангажимента си да поддържаме демокрацията, да защитаваме нашите народи. Нека кажа с непоклатима решителност, подобни актове на насилие никога няма да успеят“, заяви монархът.

Чарлз III подчерта, че е 19-ият „в нашия ред суверени, който изучава с ежедневно внимание делата на Америка“.

„И така, идвам тук днес с най-голямо уважение към Конгреса на Съединените щати; тази цитадела на демокрацията, създадена да представлява гласа на целия американски народ за утвърждаване на свещените права и свободи,“ посочи кралят.

Той добави, че „не може да не мисли“ за майка си, кралица Елизабет II, която се е обърнала към същата зала през 1991 г., и че е дошъл, за да „изрази най-голямото уважение и приятелство на британския народ към народа на Съединените щати“.

Монархът се пошегува със старата традиция, че „когато се обръщам към собствения си парламент в Уестминстър, ние все още следваме вековна традиция и вземаме член на парламента за заложник. Държа него или нея в Бъкингамския дворец, докато не се върна безопасно. В днешно време се грижим доста добре за гостите си, често до степен, че те не искат да си тръгват. Не знам, г-н председател, дали днес имаше доброволци за тази роля“.

„С духа на 1776 г. в съзнанието си“, продължи кралят, „може би можем да се съгласим, че не винаги сме съгласни - поне в началото! Всъщност, самият принцип, върху който е основан вашият Конгрес - никакво данъчно облагане без представителство, беше фундаментално несъгласие между нас и същевременно споделена демократична ценност, която наследихте от нас. Нашето е партньорство, родено от спор, но не по-малко силно заради него“.

„Нашите нации инстинктивно са с еднакви мисли“, посочи Чарлз III: „Опирайки се на тези ценности и традиции, отново и отново нашите две страни винаги са намирали начини да се обединят. Сега се обединяваме не само в полза на нашия народ, но и на всички хора“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com