Рачков избухна! С какво сравни Мария Игнатова и ДесиСлава
Разкри за старите спомени
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Разкри за старите спомени
Една от най-големите звезди на музикалния небосклон в България ще трябва да разкрие кои са пеещите и кои са лъжещите
За първи път двете звезди говориха открито за отношенията си
Тя обяви пред пълния Античен театър, че се мести
Тя е претърпяла рискована операция
Радостен повод за празнуване в семейството на попфолк легендата
Легенда на попфолка се разминала с дует с Трифонов
Какво следва за Деси Слава
Според запознати сред организаторите на певицата, тя е заявила, че е с бъбречна криза
Промени се до неузнаваемост
Тя е на седмото небе от щастие
Какво обещава блондинката
Двамата бяха заедно по случай кръщенето на сина им
Напоследък започвам да се чудя какво друго бих могла да работя, признава певицата
Кралят на попфолка ще спретне празнично онлайн парти
Кубинска картина от визитката може да се види и в клип на певицата
Жокери съвпадат с факти от живота на певицата
Ветеранки напускат Митко Пайнера една след друга
Звездата потвърди, че напуска "Пайнер"
Звездата е изключително разстроена от коментарите в социалните мрежи