Деси Слава с изненадващо признание за Азис

Деси Слава изненада зрителите, като призна, че е изяла буркан за украса на Азис.

Куриозната случка разказаха и двамата попфолк изпълнители, които тази вечер гостуват в шоуто "Пееш или лъжеш".

Кралят на попфолка влезе в ролята на звезден детектив в търсенето на талант сред лъжата. Той първи се изправи с много настроение срещу новите правила в шоуто и “Златния шалтер” на панела, който преобръща играта по невиждан досега начин.

Всяка неделя една от най-големите звезди на музикалния небосклон в България ще трябва да разкрие кои са пеещите и кои са лъжещите сред 8 участници, които твърдят, че са певци. В мисията си да разкрие кои участници пеят наистина и кои се преструват, Азис ще получи ценна подкрепа от двама близки приятели и музикални професионалисти – Деси Слава и DJ Дамян. Те ще се присъединят като специални гости в панела от съветници в състав Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов. Всички те ще се впуснат в забавна и оспорвана игра на догадки, където опитът и интуицията ще бъдат ключови.

Случаят с изядения конфитюр - украса, е след излизането на книгата на Азис. В нея има пасаж, от който се обидила Деси Слава. Щяла да му прости за текста, ако и даде конфитюра.

Бурканчето било само за украса. Но било пълно със смокини и мед от Гърция. Накрая след множество апели от нейна страна, Азис кандисал и й дал бурканчето.

