Мими Иванова призна за Деси Слава

Една от големите звезди на родната популярна музика – Мими Иванова, разсея митовете около роднинството си с попфолк дивата Деси Слава. Двете гостуваха заедно в "На кафе" по Нова тв и за първи път говориха открито за отношенията си.

"Връщам се към годините, когато бях малко момиченце и първите ми срещи с леля са още в главата ми. Много неща съм почерпила от нея", разказа Деси Слава.

Мими пък призна, че като дете племенницата ѝ била срамежлива и никой не предполагал, че ще се превърне в една от най-обичаните певици днес:

"Като малка много се притесняваше да пее. Може би си е мислела, че това е нещо, което всеки може. Честно казано, не знаех, че има такава дарба."

Снимка: България днес

