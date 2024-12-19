БАБХ бие тревога. Пореден кошмар с животни у нас

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на шарка по дребните преживни животни в с. Полковник Желязово, общ. Крумовград, обл. Кърджали. Заболяването е установено в животновъден обект с 156 овце.

Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат с. Полковник Желязово, гр. Крумовград, с. Едрино, с. Рогач, с. Сливарка, с. Дъждовник и с. Овчари, общ. Крумовград, обл. Кърджали.

Определена е 10-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат селата Джанка, Ковил, Качулка, Доборско, Пелин, Перуника, Багрилци, Чал, Гулийка, Чернооки, Подрумче, Калайджиево, Голямо Каменяне, Малко Каменяне, Гулия, Къклица, Скалак, Звънарка, Храстово, Кандилка, Сърнак, Орех, Луличка, Горна кула, Вранско, Златолист, Долна кула, Бараци и Хисар от общ. Крумовград, обл. Кърджали, и селата Синделци, Карамфил и Чайка от общ. Момчилград, обл. Кърджали.

Собственикът е оказал пълно съдействие. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно правилата на европейското и националното законодателство – хуманно умъртвяване и обезвреждане на всички заразени и контактни дребни преживни животни в обекта.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com