Фицо го загази
Премиерът на Словакия обвинен в държавна измяна и тероризъм
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Премиерът на Словакия обвинен в държавна измяна и тероризъм
Това заяви председателят на партия МИР Симеон Славчев, който е част от "Първо България"
Чернева е издавала на Скопие български позиции
В Русия престъплението "държавна измяна" се наказва с до двадесет години затвор
София. Пиесата „Измяна" от Пинтър на Варненския драматичен театър гостува ексклузивно в София на 26 февруари. Броени дни след премиерата във Варна соф...
300 души гледали как разкъсват цял час осъдения на смърт за измяна