България и Словакия тръгват към дигитална революция в училище
11 мар 26 | 17:12
Боряна Колчагова

Българските училища влизат в нов етап на дигитално развитие. Това стана ясно по време на откриващото събитие на проекта Подкрепа за дигиталната трансформация на училищата в България и Словакия чрез екипни подходи“, финансиран от Европейския съюз чрез Инструмента за техническа подкрепа (Technical Support Instrument – TSI).

Инициативата се изпълнява от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в партньорство с Европейската комисия, Министерството на образованието и науката на България и Министерството на образованието, научните изследвания, развитието и младежта на Словашката република.

По време на форума Александра Соарес от Генерална дирекция „Реформи“ на Европейската комисия представи европейския контекст и целите на инициативата. Тя подчерта значението на дигиталната комуникация в образованието и необходимостта тя да бъде подобрена както в България, така и в Словакия.

Международният експерт по образователни политики Хосе Луис Алварес-Галван очерта основните задачи на проекта. По думите му инициативата има две ключови цели – да подпомогне образователните реформи и да подобри дигиталния капацитет на училищата. Това трябва да доведе до изграждането на устойчиви структури и до по-високо ниво на дигитални умения както сред учителите, така и сред учениците, включително и знания, свързани с изкуствения интелект.

В момента проектът е в началната си фаза. Подготвят се доклади и се събира информация за реалното състояние на дигиталната среда в училищата в двете страни, както и за политиките, които се прилагат в тази област. След анализа ще бъдат разработени конкретни практики, идеи и модели за модернизиране на образователната система.

По време на събитието бяха представени основните цели на проекта, планираните дейности и очакваните резултати, както и следващите стъпки за неговото изпълнение. Срещата събра представители на национални институции, образователни експерти, директори на училища, учители и други заинтересовани страни, които обсъдиха ключовата роля на училищните екипи в процеса на дигиталната трансформация на образованието.

На откриването присъстваха и заместник-министрите на образованието Емилия Лазарова и Наталия Михалевска, както и бившият министър на образованието Галин Цоков.

Проектът се разглежда като важна стъпка към модернизиране на училищната система и подготовка на учениците за свят, в който дигиталните технологии и изкуственият интелект ще играят все по-голяма роля.

Автор Боряна Колчагова

1 Коментара
