Радев и Фицо на четири очи в София: Следват важни разговори
Словашкият премиер отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин
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Словашкият премиер отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин
Тя ще проведе преговори с колегата си Зохраб Мнакацанян
В рамките на първите два дни от визитата си в САЩ, вътрешният министър Румяна Бъчварова посети и американо-мексиканската граница, в зоната на отоворно...
"От днес до четвъртък ще участвам в Конференция за борба с тероризма, която ще се проведе в Йерусалим, Израел. Организатор на конференцията е Министер...
Реорганизация на движението в София на 30 май. Тя се въвежда по повод официалното посещение на началника на Генералния щаб на националната отбрана на...
Вселенският патриарх Вартоломей I е на официално мирно посещение в България. Това е визита от знаково значение. Той и българският патриарх Неофит ще...
Парламентарният шеф Цецка Цачева е на официално посещение в Казахстан. При пристигането си вчера на летище Астана тя бе посрещната лично от зам.-предс...