България с план за Тараклия: инвестиции и българско радио за общността в Молдова
Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
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Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
Словашкият премиер отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин
Велислава Петрова и Насер Бурита договориха по-активен политически диалог, повече визити и разширяване на икономическото партньорство
Отказът на България от "Южен поток" и членството й в НАТО не означават, че Русия ще скъса отношенията си с тази страна. Това заяви руският президент В...