България с план за Тараклия: инвестиции и българско радио за общността в Молдова
Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
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Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
Триумфът на българската наука е гордостта на всички ни
Той е финансиран от европейска програма
Най-голямото българско висше училище по поречието на река Дунав
Възможно е Стопанската академия в Свищов да стане филиал, примерно, на Русенския университет. Това каза просветният министър Тодор Танев, попитан за к...
Велико Търново. Професори се обединиха за да работят заедно за развитието на инфраструктура и подобряване на бизнес климата в Северна България. Иниц...