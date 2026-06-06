Доживот грози убийците от катастрофата

Трима души загубиха живота си, а 17 бяха ранени при зверския сблъсък между автобус на градския транспорт и два леки автомобила на „Челопешко шосе“ в петък вечерта.

По време на извънреден брифинг от Софийска градска прокуратура и отдел „Пътна полиция“ към СДВР бяха разкрити нови и изключително тревожни подробности около трагедията, която по първоначални данни е причинена от безразсъдно шофиране и вероятна гонка между двата автомобила, предаде репортер на GlasNews.bg.

Според разследващите първоначалните експертизи показват, че двата автомобила са се движили с приблизително 140-150 километра в час непосредствено преди удара.

„Единият автомобил буквално се е разполовил на две. Другият, който се е забил в автобуса, е останал без половината си конструкция“, заявиха от полицията.

Ударът е бил толкова силен, че системите за видеонаблюдение в автобуса са блокирали вследствие на сблъсъка. В момента експерти работят по възстановяването на информацията от камерите, както и по анализ на записи от района.

Трагедията отнема живота на трима души.

Двама от загиналите са индийски граждани. Единият е починал на място след удара, а вторият е издъхнал малко по-късно въпреки усилията на лекарите.

Около 22:00 часа е настъпила смъртта и на трети пострадал – пътник в лек автомобил „Ауди“, който е бил транспортиран в тежко състояние.

Освен жертвите, трима души остават с опасност за живота, а множество други са получили различни травми.

Разследващите разкриха още една ужасяваща подробност.

След удара един от автомобилите е бил на крачка от възпламеняване. Според органите на реда единствено бързата реакция на полицията, пожарната и специализираните екипи е предотвратила далеч по-голяма трагедия.

В автобуса са се намирали десетки пътници.

„Всички пътници можеха да изгорят живи, ако не бяха действията на спасителните екипи“, заявиха от СДВР.

И тримата водачи са били тествани на място за алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни.

Въпреки това прокуратурата е разпоредила допълнителни кръвни изследвания, които ще установят с абсолютна точност дали в организмите им е имало други вещества, които не се засичат от полевите тестове.

Иззети са ДНК проби, отпечатъци и множество веществени доказателства.

Разпитани са всички свидетели на инцидента.

Според официалната информация двамата предполагаеми виновници са млади водачи с минимален стаж зад волана.

Единият има приблизително една година шофьорски опит, а другият – малко повече.

Допълнително съмнение буди фактът, че двамата не притежават български свидетелства за управление, а са представили книжки, издадени в Чехия.

Разследващите вече проверяват тяхната автентичност.

Установено е още, че лицата са санкционирани многократно за нарушения на Закона за движение по пътищата, включително за превишена скорост.

Полицията извършва и финансова проверка.

Причината – в социалните мрежи са открити снимки на заподозрените с големи суми пари в брой и скъпи автомобили, което поражда въпроси за произхода на средствата им.

Паралелно се проверяват евентуални криминални регистрации както в България, така и в Чехия.

От Софийска градска прокуратура обявиха, че се подготвят едни от най-тежките възможни обвинения по случая.

Според държавното обвинение действията на двамата водачи могат да бъдат квалифицирани като причиняване на смърт при евентуален умисъл, както и причиняване на телесни повреди на множество лица.

Ако обвиненията бъдат потвърдени от съда, наказанието може да достигне между 13 и 20 години лишаване от свобода, а при определени обстоятелства дори доживотен затвор.

Очаква се двамата шофьори официално да бъдат привлечени като обвиняеми, след което прокуратурата да поиска най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Към момента разследващите са категорични, че няма спор относно самоличността на водачите на двата автомобила.

Установено е също, че шофьорът на автобуса е спазвал правилата за движение и е направил всичко възможно да избегне удара.

Основната задача пред разследването сега е да установи откъде е започнала предполагаемата гонка, колко дълго е продължила и дали в нея са участвали и други лица.

Междувременно в социалните мрежи продължават да циркулират различни непотвърдени твърдения относно самоличността и предполагаемите връзки на някои от участниците в катастрофата. Към този момент обаче органите на реда не са потвърдили официално подобна информация и тя остава предмет на проверка.

Трагедията на „Челопешко шосе“ отново поставя на дневен ред въпроса за войната по пътищата и безразсъдното шофиране, което за секунди може да отнеме човешки животи и да остави десетки семейства в траур.

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