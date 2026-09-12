Доживот грози убийците от катастрофата
Какво казват от прокуратурата
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Какво казват от прокуратурата
Справедливо или не е решението на държавата
Ето как е станало престъплението
Те са отговорни за смъртта на 71 мигранти в хладилен камион преди близо четири години
Пловдивският апелативен съд е отменил решението на Старзагорския окръжен съд, с което е присъдата му „доживотен затвор“ е била заменена с 30 години...
Който иска да се възползва от предложението обаче трябва да стане веган
Папа Масата Диак- синът на бившия президент на Международната асоциация на атлетическите федерации Ламин Диак бе отстранен от спорта доживот. Бившият...
Варна. Прокуратурата поиска доживотни присъди за обвинените за убийството на 21-годишната Женя Тодорова от Варна. Във Варненския окръжен съд текат пл...