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Мистерия с прегазен инвалид

Мистерия с прегазен инвалид

Пълна мистерия с прегазен от две коли инвалид разбуни духовете на жителите на Раковски. 60-годишният Генко Гроздев издъхна около 22 часа в събота, сле...

26 юни | 22:45
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