Трагедията на "Челопешко шосе": Виновникът се възстановява, пострадалият остава инвалид
Органите на реда продължават работата по изясняване на точните причини за катастрофата
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Органите на реда продължават работата по изясняване на точните причини за катастрофата
Ето какво написа тя в мрежата
Състоянието на мъжа е тежко, той е със счупен крак и е настанен за лечение
Магда бе блъсната от бус през 2016 г. и не може да проходи
И с чужди номера, за да се крие от данъци
Той е осъден, а е с ампутиран крак
Наложило се мъжът да се влачи и да седи на пода на автобуса Шофьор от градския транспорт в София скандализира с отношението си към мъж в инвалидна ко...
Пълна мистерия с прегазен от две коли инвалид разбуни духовете на жителите на Раковски. 60-годишният Генко Гроздев издъхна около 22 часа в събота, сле...
Полицията издирва 22-годишно момиче от санданското село Джигурово. Милена е в неизвестност от два дни. "Милена не се е прибирала от четвъртък сутрин....
Полицай се прочу във Фейсбук със съвестно изпълнение на дълга си като униформен. Много от нас са свикнали да виждат по-скоро отрицателни постове за ор...
Българин е блъснал с камиона си инвалид в Москва. Това съобщава Интерфакс, позовавайки се на шефа на пресслужбата на полицията в руската столица. „Въ...
59-годишен жител на Пордим, въоръжен с автомат и пистолет, заплаши да застреля невинни граждани и да се самоубие в центъра на Плевен. Кървавата драма...
Петричанинът Борис К. успя да изтегли два кредита от различни банки с фалшиви документи. Той обаче бе разобличен от криминалистите и привлечен като об...
Беднякът станал "бушон", но не казал на разследващите кой е мозъкът на схемата Само с условна присъда се "уреди" бедняк инвалид от "града на милионер...
Единият килър е бивш граничар, уволнен за рушвети
Благоевград. Глобиха незрящ човек, паркирал на място, което не е за инвалиди, тъй като инвалидните места били заети от здрави хора, съобщи Нова телеви...
Михаел Шумахер може никога да не се възстанови напълно и да остане инвалид до края на живота си, прогнозира виден австрийски невролог в интервю за бри...
Разград. Избирател от Разград, който се придвижва с помощта на инвалидна количка не можа да гласува, защото секцията, в която той избира, се оказала б...
Левски. „Да те правим инвалид и да взимаш много пари" – тази оферта получил по телефона 57-годишен жител на гр. Левски. Сащисаният човек, който е здра...
Париж. Двама български граждани са разследвани по обвинение за експлоатация на инвалид, който просел на Шанз-Елизе в Париж, съобщи полицейски източник...