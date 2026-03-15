Мистерията продължава! Разследващи с версия за Ружа

Високопоставен разследващ от германската полиция е заявил пред автора на подкаста на Би Би Си „Изчезналата криптокралица“, че властите работят по версията, че Игнатова може да е жива. Информацията беше потвърдена и от германските власти пред bTV.

Журналистът Джейми Бартлет – създател на подкаста – разказва, че е започнал работа по историята още през 2019 г. В поредицата той и негови колеги проследяват следите на основателката на OneCoin, като част от разследването ги отвежда и в България.

„Бях и в България. Ако чуете епизодите, ще ме видите и в София, и в Созопол, например, докато гледам яхтата на д-р Ружа Игнатова в пристанището там“, казва Бартлет.

„Германски следовател ми каза: „Ние вярваме, че тя е жива и че ще я намерим“. Това беше най-категоричното изявление, което съм чувал от официален представител“, разказва журналистът.

От Криминалната служба на провинция Северен Рейн-Вестфалия също потвърдиха, че Игнатова продължава да е в списъка на издирваните престъпници. Според тях разследващите проверяват всяка информация, дори и най-малката следа за местонахождението ѝ.

До момента обаче не са потвърдени и предишни предположения, че тя може да се намира в Южна Африка. От полицията подчертават, че към момента няма конкретни „горещи следи“ и не могат да коментират спекулациите за възможната ѝ смърт.

Според Бартлет властите често избягват да споделят оперативна информация, защото се опасяват, че това може да предупреди издирваното лице.

Той дава пример с акция на гръцките власти преди няколко години, когато полицията е получила сигнал за имот, в който Игнатова може да се укрива. Операцията обаче не е довела до резултат и до днес не е ясно дали информацията е била невярна или тя е успяла да избяга навреме.

Разследващият екип на подкаста също прави собствен експеримент, за да провери възможна следа в Дубай. Те изпращат куриер до имот, свързан с хора от OneCoin, включително със съоснователя Себастиан Гринууд.

„Изпратихме куриер с няколко понички, докато бяхме на телефона с него, за всеки случай, ако д-р Ружа излезе. Но там нямаше никой“, разказва Бартлет.

Междувременно жертви на схемата се опитват да си върнат част от загубените средства чрез колективен иск. Над 400 души успяват да получат заповед от Върховния съд в Лондон за замразяване на активи, свързани с Игнатова, Себастиан Гринууд и други фигури от OneCoin.

Процесът обаче се оказва изключително сложен. Според Бартлет активите на Игнатова са разпръснати по целия свят, което прави проследяването им трудно.

В крайна сметка много от потърпевшите не успяват да си върнат загубените средства, въпреки години съдебни процедури.

Ружа Игнатова изчезва през 2017 г. и оттогава е сред най-издирваните престъпници в света. Тя остава и единствената жена в списъка на ФБР за най-търсените лица, като наградата за информация, водеща до нейното залавяне, достига 5 милиона долара.

Дали „криптокралицата“ е жива или мъртва – този въпрос остава без окончателен отговор и до днес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com