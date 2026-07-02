Чудовищно! Изплува нова международна мрежа за изнасилвания чрез дрогиране

8 души бяха зрелищно арестувани във Великобритания при мащабна операция срещу зловеща международна престъпна мрежа от мъже, организирали систематично упояване и групови изнасилвания на жени от близкото им обкрэжение. Разследването е разкрило брутална глобална структура, чиито членове са извършвали сексуални посегателства с помощта на тежки опиати, координирайки действията си чрез секретна интернет платформа.

Зловещото ехо на случая „Жизел Пелико“

Разкритията около разбитата група шокираха Европа, тъй като методът на действие на престъпниците напълно копира световноизвестната афера с французойката Жизел Пелико, която години наред беше упоявана от съпруга си и изнасилвана от десетки непознати. Разследването на британската Национална агенция за борба с престъпността (NCA) е започнало след разкрития на германски журналисти от 2025 година, които успели да се внедрят в секретен онлайн форум.

Журналистическото разследване е открехнало вратата към мащабен международен синдикат, в който членуват изверги от десетки държави на абсолютно всички континенти. Към момента мащабната операция е помогнала на тайните служби да идентифицират и извадят на светло самоличността на повече от 270 лица, пряко свързани с бруталния онлайн форум.

Лов на насилници в цяла Европа

Арестът на осемте души на Острова е само началото на лавинообразен процес, тъй като в момента се водят още 14 отделни разследвания във Великобритания и в чужбина. Разкриването на тази мрежа потвърждава плашещата тенденция за подобни престъпления в Европа, след като наскоро сходни масови случаи бяха неутрализирани от полицията в Германия и Нидерландия. Международните служби продължават да работят под пълна секретност, за да открият и спасят десетките нищо неподозиращи жертви на мрежата.



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