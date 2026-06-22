Трус във Великобритания. Премиерът Стармър хвърли оставка

Премиерът на Великобритания Киър Стармър заяви в понеделник, че ще подаде оставка, като нов лидер ще бъде назначен до завръщането на парламента през септември. По-малко от две години след като спечели убедителна изборна победа, обещаваща да сложи край на хаоса в британската политика, Стармър заяви, че ще подкрепи всеки, който го наследи. За оставката на Стармър съобщи вчера американския президент Доналд Тръмп.

Заплахата за Стармър, която се натрупваше от месеци, се увеличи рязко в петък, когато Анди Бърнам, кметът на Голям Манчестър, убедително спечели парламентарните избори и се завърна в Уестминстър, побеждавайки кандидат от партията Reform UK на Найджъл Фараж, която води в националните социологически проучвания повече от година.

Който и да замени Стармър, ще стане седмият министър-председател на Великобритания след гласуването за Брекзит за напускане на Европейския съюз, което се проведе преди 10 години тази седмица.

Стармър казва, че след като напусне „най-важната работа в страната“, ще отдели повече време на „най-важната работа“. „Да бъда най-добрият съпруг, който мога, на моята фантастична съпруга Вик, която беше скала до мен в добри и лоши времена“, казва той, борейки се с емоцията на момента. „И да бъда най-добрият баща, който мога, за да бъдат красиви деца, които са моята гордост и радост“, заключава той.

Киър Стармър казва, че ще направи всичко възможно, за да осигури организирано предаване на властта и ще даде пълната си подкрепа на своя наследник. Те знаят, продължава той, че наследяват Великобритания, която е по-силна и по-справедлива от преди две години. След това Стармър благодари на приятелите и колегите си, които са до него в продължение на шест години.

Стармър казва, че е разговарял с крал Чарлз тази сутрин, за да го информира за решението си да подаде оставка. Той е поискал от Националния изпълнителен комитет на Лейбъристката партия да изготви график, като номинациите за ръководството ще бъдат отворени на 9 юли и ще бъдат завършени до лятната ваканция. Това ще означава, че нов лидер ще бъде на поста си преди завръщането на парламента през септември. Дотогава той ще остане на поста си министър-председател, казва той.

Преди да обяви оставката си, Стармър заяви, че е наследил Лейбъристката партия, която е била „политически, финансово и морално фалирала“. Той казва, че му е било казвано „многократно“, че партията е „свършена“, но е „доказал, че тези хора грешат“. Той казва, че е променил партията, като е „изтръгнал отровата на антисемитизма“. „Възстановено беше доверието в икономиката, отбраната и националната сигурност“, добавя той.

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