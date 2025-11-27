Синдикатите обясниха защо бюджетът не може да се оттегли

Оттеглянето на бюджета, за което се говори, всъщност не е точен термин – става дума за временно „замразяване“ на бюджетната процедура.

Това обясни главният икономист на КНСБ Любослав Костов в предаването „Денят на живо“ по NOVA.

По думите му законът не позволява проектобюджетът да бъде официално изтеглен, след като е преминал първо четене в парламента.

„Може да се отмени второто четене пред Комисията по бюджет и финанси и да се даде време на различните страни да изразят позициите си. След това бюджетът може да претърпи промени и да стане по-балансиран“, коментира той.

Икономистът подчерта, че не изпитва притеснение, ако бюджетът не бъде приет до края на годината.

Той припомни, че през последните години три държавни бюджета са били приемани след настъпването на новата календарна година. Ако процедурата се прехвърли през януари, държавата ще продължи да работи по бюджета.

Според Костов е важно да не се избързва, а да се осигури достатъчно време за постигане на разумен баланс. Той призова институциите да се вслушват взаимно и да търсят компромис.

Политиката по доходите и минималната работна заплата остават ключови теми за синдикатите. Те настояват и за увеличение на максималния осигурителен доход.

„Синдикатите са лесно предвидими – нашата работа е да защитаваме интересите на работещите и тяхната покупателна способност“, отбеляза Костов.

По темата за възможните реформи икономистът се съгласи, че има нужда от разговор за оптимизиране на незаетите щатни бройки и статута на служителите в пенсионна възраст.

Въпреки това той предупреди, че за подобен анализ е нужно време – каквото в момента няма.

