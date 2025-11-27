Министър разкри. Ще има ли нов бюджет

Оптимист съм и мисля, че ще се подходи оперативно и може да има реализиран бюджет още в края на годината. Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов за БТА във връзка с проектобюджета за 2026 г.

По-рано днес председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета, след което министър-председателят Росен Желязков заяви готовност да се проведат нови разговори със социалните партньори по макроикономическите показатели на бюджета.

Реакцията е навременна, каза Генов. Според него обаче не трябва да се говори за нова процедура, а продължаване на настоящата. По думите му може да се наложи депутатите да работят и по Коледа за приемането на бюджета. Трябва да поработят по-амбициозно и с по-голямо темпо, за да има държавата бюджет, коментира екоминистърът.

"БСП-Обединена левица" ще настоява при продължаване на процедурата, даже и да има някакви корекции, всички предвидени социални придобивки да се запазят, заяви Генов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com