Строги правила пазят Санторини от земетресение

Гръцките власти въведоха нови мерки за гражданска защита в части от Санторини заради сеизмични и геодинамични рискове.

Решението, базирано на научни препоръки и цитирано от To Vima, ще е в сила до 31 март 2027 г., като се фокусира върху управлението на движението в определени зони на острова.

В пристанище Атиниос, главният фериботен вход на Санторини, ще бъдат въведени нови правила за движение, за да се намали задръстването по време на пристигане и заминаване.

Властите се стремят да сведат до минимум времето, през което превозните средства и пътниците остават в района.

Аварийната зона по пътищата трябва да е винаги свободна, а паркирането в нея е забранено. В пристанище Фира и района на лифта достъпът е свободен, освен в една ограничена зона.

Ситуацията в Амуди и Тирасия

Достъпът до самия Амуди остава разрешен, включително по море. Въпреки това, туристическата пътека от Амуди до Агиос Николаос е затворена, докато пътеката, свързваща Амуди с Ия, остава отворена.

На близкия остров Тирасия достъпът и престоят в района на Корфос са разрешени както по суша, така и по море.

Властите подчертаха, че мерките могат да бъдат преразгледани или спрени, ако възникнат по-силни геодинамични или свързани с времето явления, въз основа на актуализирани научни оценки, пише "Труд", цитиран от Bulgaria ON AIR.

