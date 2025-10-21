Първата жена премиер в историята на Япония. Ето какво се случи с акциите

Историческа промяна в Япония. Санае Такаичи стана първата жена, избрана на поста министър-председател на Япония, а токийските борсови индекси достигнаха рекордни стойности на фона на инвеститорския оптимизъм относно политиките на новото правителство.предаде японската новинарска агенция Киодо.

Бенчмаркът Nikkei 225 се повиши във вторник с до 1,5%, надминавайки 49 900 пункта, и се доближи до историческата граница от 50 000 пункта. От началото на годината индексът е нараснал с над 26%.

Такаичи спечели 237 гласа от депутатите в 465-членната долна камара след историческо коалиционно споразумение, постигнато от нейната Либерално-демократическа партия (ЛДП) само 24 часа по-рано.

Новата управляваща коалиция се очаква да обсъди увеличаване на военните разходи, възможни данъчни облекчения, както и рестартиране на спрените ядрени централи в страната.

Хора, близки до ЛДП, споделят, че Такаичи - бивша телевизионна водеща и открит почитател на Маргарет Тачър - е на път да назначи Сацуки Катаяма, бивш министър по икономическото възраждане, за първата жена финансов министър на Япония. Очаква се също така новият кабинет да включва рекорден брой жени министри.



Йената продължи да се търгува слабо спрямо американския долар, спадайки под нивото от ¥151, тъй като инвеститорите залагат, че Банката на Япония може да отложи повишаването на лихвените проценти на предстоящото си заседание следващата седмица.

Борсовият подем последва подписването в понеделник на коалиционното споразумение между ЛДП, която управлява страната през по-голямата част от последните 70 години, и реформистката партия на иновациите (Japan Innovation Party - JIP) - формация на едва 15 години, която спечели значителен брой места в парламента около района на Осака.

Създаването на коалицията ЛДП-JIP дойде след разпадането по-рано този месец на 26-годишния съюз на ЛДП с партията Komeito. Макар двете формации да споделяха сходни цели, Komeito често действаше като спирачка за по-мащабни инициативи на правителството.

Главният стратег по акции в Nomura Securities, Томочика Китаока, коментира пред Financial Times, че макар японските акции да се движат в синхрон с глобалното възходящо движение на пазарите, т.нар. „Такаичи търговия“ е станала силен локален катализатор.

Той обяснява, че JIP като цяло споделя възгледите на ЛДП за увеличаване на разходите за отбрана и рестартиране на ядрените реактори - повечето от които остават затворени след цунамито и ядрената катастрофа във Фукушима през 2011 г.

Според анализаторите „Такаичи търговията“ се е развила през последните седмици и вече се подхранва не само от очаквания за икономически стимули, но и от очаквания за стабилно управление и структурни реформи.

JIP се възприема като партия, подкрепяща растежа, точно като Такаичи“, казва Китаока. „Ще има труден баланс на силите за управление в бъдеще, но по въпросите на отбраната и енергетиката новият премиер вероятно ще може по-лесно да прокарва политики с тази коалиция, отколкото с Komeito.“

Според Нийл Нюман, стратег в Astris Advisory, високият интерес на чуждестранните инвеститори към японските акции е накарал анализаторите да повишат прогнозите си, кат самият той казва, че повишава целта си за Nikkei 225 до 51 500 пункта до края на годината.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com