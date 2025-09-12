Пазарът аплодира оптимистичната прогноза на Adobe

Акциите на Adobe („Адоби“) скочиха с над 2% в следборсовата търговия на NASDAQ, след като компанията обяви, че очаква продажби между 6,08 и 6,13 милиарда долара до края на ноември.

Прогнозата надхвърля средните очаквания на анализаторите,

а коригираната печалба на акция се предвижда да достигне 5,35–5,40 долара при прогноза от 5,33 долара. Новината бе възприета като сигнал, че мащабните инвестиции в изкуствен интелект започват да носят реални резултати.

Рекордни приходи и по-висока печалба

За третото финансово тримесечие, приключило на 29 август, компанията отчете приходи от 5,99 милиарда долара – ръст от 11% спрямо година по-рано. Печалбата също се увеличи – от 1,7 на 1,8 милиарда долара, а коригираната печалба на акция достигна 5,31 долара. Въпреки този подем ценните книжа на Adobe все още са с около 20% по-ниски от началото на годината.

Инвеститорите се убеждават в силата на изкуствения интелект

Според анализатора Кийт Уайз от Morgan Stanley преди публикуването на резултатите е имало притеснения дали компанията може да монетизира своите иновации в областта на изкуствения интелект. Оптимистичната прогноза обаче показва, че стратегията започва да се отплаща, а пазарът реагира с бърз ръст на цената на акциите до 359,70 долара в следборсовата сесия.

