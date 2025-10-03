Поискаха акциите на Левски. Сираков взе решението

Наско Сираков, който е мажоритарен собственик на Левски, е отхвърлил предложение да се раздели с акциите си в клуба.

Офертата е дошла от голяма международна компания, която преди време също бе проявила интерес към „сините“.

Става въпрос „Спорт Републик“, която притежава английския Саутхемптън, както и турския Гьозтепе, където треньор е Станимир Стоилов - Мъри. В портфолиото на компанията влизат френският Валансиен, както и малийският Мали Коура. Тя е собственост на добре познатия покрай бизнеса си у нас сръбски милиардер Драган Шолак.

Лично изпълнителният директор на компанията е бил в София и е провел срещи с Наско Сираков. След тях чужденците са декларирали уверено, че с тяхна помощ „Левски ще отключи огромния си потенциал и постоянно ще се бори и печели национални титли, като същевременно ще бъде редовен претендент в груповите фази на турнирите на УЕФА“.

Разговорите са били задълбочени, но по една или друга причина не се е стигнало до заключителни такива, пише „Тема Спорт“.

В момента финансовата ситуация в Левски е коренно различна от тази преди малко повече от 5 години, когато Наско Сираков придоби мажоритарния пакет акции на клуба. Това се случи на 2 юни 2020-а. Тогава, в разгара на пандемията от Ковид-19 сините бяха на ръба на фалит, който избегнаха благодарение на фенските кампании, с които бяха набрани немалко свежи парични средства.

