След костите на цар Самуил: Гърция и България се договориха за още реликви

Гърция и България са се договорили да започнат процеса по връщането на църковни реликви, изнесени от Северна Гърция, заяви гръцкият министър на културата Лина Мендони в интервю за ERTnews Radio.

Мендони определи споразумението между двете страни като важна стъпка към преодоляване на историческите конфликти и заяви, че подписаният на 29 септември в Атина меморандум представлява първа фаза от по-широк процес. „Разбрахме се сега с правителството на България да започнем процеса по връщането на тези реликви. Те са ценни във всяко отношение – религиозно, исторически, художествено и емоционално“, каза Мендони, предаде БГНЕС.

По думите ѝ разговорите за връщането на реликвите са започнали преди 51 години. Паралелно с това българската страна е поставила въпроса за предаването на останките на цар Самуил, открити през 60-те години на миналия век при разкопки на базиликата „Свети Ахил“ на едноименния остров в Преспанското езеро.

Меморандумът предвижда връщането на 48 исторически църковни реликви в Гърция и предаването на България на останките на цар Самуил. Реликвите произхождат от манастира „Панагия Еикосифиниса“, манастира „Свети Йоан Предтеча“ в Сяр и Митрополията на Сяр и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 г. по време на Първата световна война.

Мендони подчерта, че настоящото споразумение не означава отказ от други гръцки претенции. „Меморандумът говори точно за първата фаза, без Гърция да се отказва от никакво друго свое право. Освен това меморандумът предвижда продължаване на тази дискусия. Има преговори. И ние имаме нашите документи, и българите имат своите“, заяви тя. Гръцкият министър на културата подчерта значението на споразумението и за отношенията между двете държави. „Двете съседни страни, които са приятелски помежду си и трябва да живеят заедно, успяват постепенно да лекуват раните от миналото“, каза Мендони.

Мендони отговори и на критиките на бившия гръцки премиер Андонис Самарас, според когото Гърция е трябвало да настоява за връщането на всички изнесени реликви, а не да приема поетапен подход. „За нас целта е да се върнат в Гърция реликвите, които са били откраднати“, заяви тя. Мендони посочи, че при предишното правителство, оглавявано от Самарас, преговорният процес не е довел до резултат. „Предпочитаме да имаме нула реликви обратно, вместо да имаме 48 или 55? Какво предпочитаме? Нищо“, заяви гръцкият министър.

Според нея културната дипломация има ключова роля за разрешаването на подобни спорове. „Културната дипломация има решаваща роля в изграждането на мостове. Точно тези мостове изграждаме“, каза Мендони. Споразумението между Атина и София беше подписано на 29 септември от Лина Мендони и българския министър на културата Евтим Милошев след продължили години разговори между двете страни.