Кои са осемте най-свещени реликви в света
От Свещеният Граал до брадата на Мохамед
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От Свещеният Граал до брадата на Мохамед
Сред уникалните реликва са позлатено Евангелие и два епископски жезъла
За полицейските действия е уведомен Светият синод
Изображенията не са рисувани, а са пропити в плата
Гостуването им сякаш е знак, че трябва да се помисли сериозно дали 24 май да стане националният празник
Туризмът е приоритет за общината, емблемата е крепостта "Баба Вида"
В националният военноисторически музей посетителите имат възможност да разгледат реликви от Руско-турската война
Прекрасните витражи и други ценности са с неизвестна съдба
Екипът на проф. Николай Овчаров започва разкопки в Източните Родопи. Ще се проучва средновековна църква от 11-14 в., чиито запазени на близо 3 м височ...
Селфи със Самарското знаме ще е хитът днес във Военноисторическия музей. Хиляди българи от София и страната ще заведат децата си да видят оригинала на...
Египетският Индиана Джоунс разгадава мистериите на фараоните Без туристи историческите паметници ще рухнат, предупреждава археологът проф. Заки Хауас...
Показват сабята на Луи Айер и бинокъл на Тодор Паница Да си юбиляр е приятно, но и задължава, особено когато навършваш един век. Тази година тази чес...
Активната позиция за диалога между религиите е сред причините за награждаването на Вселенския патриарх Вартоломей с орден Стара Планина - I стенен, об...
Проблемът с претенциите на Вселенският патриарх Вартоломей I е решен отдавна. Това каза президентът Росен Плевнелиев пред журналисти, след церемонията...
Директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров коментира исканията на Вселенския патриарх Вартоломей I за връщане на реликви на Гърция....
Изложба с християнски реликви подготвят в Созопол. Експозицията ще бъде подредена в местния археологически музей на 25 юли и е инициирана от фондация...
Изложбата слага началото на тридневна празнична програма, посветена на празника на града - 28 януари Разград. Изложба от реликви, свързани с история...
Стара Загора. С веществена и фото-документална изложба Регионалният исторически музей в Стара Загора се включва в отбелязването на 70-та годишнина от...
Чудесата и чудотворните реликви в България нямат край. Където и да отидем, откриваме безценни съкровища. Съвсем близо извън пределите на родината ни о...