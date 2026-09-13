Всичко за Реликви

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Селфи със Самарското знаме

Селфи със Самарското знаме

Селфи със Самарското знаме ще е хитът днес във Военноисторическия музей. Хиляди българи от София и страната ще заведат децата си да видят оригинала на...

03 март | 7:15
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Охрид - градът на 365-те църкви

Охрид - градът на 365-те църкви

Чудесата и чудотворните реликви в България нямат край. Където и да отидем, откриваме безценни съкровища. Съвсем близо извън пределите на родината ни о...

19 април | 9:00
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