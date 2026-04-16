БАБХ върна почти 1,3 млн. яйца в Турция

Почти 1,3 млн. яйца за преработка (клас В) от Турция са спрени на ГКПП „Капитан Андреево“. Общото количество от около 82 тона е превозвано с четири товарни автомобила с турска регистрация, които вече са върнати обратно.

Инспекторите от отдел „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са взели решението заради установени несъответствия в придружаващите документи. При проверката е бил посочен адрес на фирма получател в България, но на място не е открито преработвателно предприятие - задължително условие за приемане на такива яйца.

Съгласно действащото законодателство яйцата от клас В не могат да бъдат предлагани в търговската мрежа, а са предназначени единствено за преработка в лицензирани предприятия. Случаят е пореден пример за засилен контрол на границата при внос на храни с цел защита на потребителите и спазване на европейските изисквания.

