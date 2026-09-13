Всичко за Нов Председател

Следете всички новини, анализи и коментари за Нов Председател. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Общество Любопитно
Добрев с платформа 365 за БСП

Добрев с платформа 365 за БСП

Соцдепутатът Кирил Добрев обяви днес във Фейсбук-страницата си лидерска пратформа за БСП. Както е известно на 7 и 8 май БСП се събира на конгрес, за д...

12 април | 9:20
0 коментара
11310
ДСБ с нов председател в София

ДСБ с нов председател в София

София. Софийските структури на ДСБ вече имат нов председател. Членовете и симпатизантите на партията в столицата дадоха своя глас за проф. Вили Лилков...

29 септември | 17:29
0 коментара
14801