Тръмп взривява пазарите с ход за Федералния резерв
Името на новия шеф ще бъде обявено още днес
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Името на новия шеф ще бъде обявено още днес
Настояваме и ще подпомогнем с най-добрите си специалисти маестро Найден Тодоров за домакинството на ЮНЕСКО, казва новоизбраният председател на Академи...
Старт на процеса по избор на нов председател на Европейската комисия
Мария Стоянова e новият председател на СЕМ. Това стана ясно след края на извънредното заседание на регулатора днес. "За" Стоянова гласуваха 4-ма от ч...
Детронира Миков на балотаж, той я предупреди за ласкатели Пълна промяна в БСП. За пръв път жена застава начело на партията, за пръв път действащ пред...
Крайно време е ръководството на БСП да си отиде, предстоящият конгрес е преломен. Това каза в предаването „120 минути" по bTV депутатът от БСП и канди...
Соцдепутатът Кирил Добрев обяви днес във Фейсбук-страницата си лидерска пратформа за БСП. Както е известно на 7 и 8 май БСП се събира на конгрес, за д...
Министерски съвет гласува кандидатурата на Димитър Йотов за нов шеф на Комисия за защита на потребителите (КЗП). 39-годишният експерт впечатли с визит...
Състезанието за ключовия пост в съдебната система ще се реши след вота София. Висшият съдебен съвет не успя да излъчи председател на Върховния касаци...
София. Висшият съдебен съвет не успя да избере нов председател на Върховния касационен съд. От общо двадесет и четирима магистрати, петнадесет гласува...
Монтана. В Монтана се проведе 15-та отчетно-изборна конференция на БСП, на която присъстваха 146 делегати от 161. Това съобщиха от пресцентъра на БСП....
София. Ивилина Алексиева е новият председател на Централната избирателна комисия. С фалстарт ли тръгна новият състав на комисията, ще се сложи ли край...
София. Софийските структури на ДСБ вече имат нов председател. Членовете и симпатизантите на партията в столицата дадоха своя глас за проф. Вили Лилков...