Легендарен санаториум възкръсва! Наше градче става Карлови Вари
Българската агенция за инвестиции връчи сертификат за инвестиция клас А на дружеството „Крез“ ЕООД
Следете всички новини, анализи и коментари за Карлови Вари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Българската агенция за инвестиции връчи сертификат за инвестиция клас А на дружеството „Крез“ ЕООД
Първи думи на актрисата
Не очаквахме чак такъв успех, но всичко мина страхотно, каза режисьорът
Унгарският филм "Това не е времето на моя живот" спечели в събота голямата награда на кинофестивала в Карлови Вари. Престижният "Кристален глобус" бе...
Кметове на европейските СПА-столици Карлови вари и Банио ди Романия пристигат у нас за втория Годишен Конгрес на Българския съюз по балнеология и спа...