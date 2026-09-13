Пещера - градът, който сверяваше часовника на свободата
Разположен в подножието на Родопите, той често е наричан „портата към планината“
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Разположен в подножието на Родопите, той често е наричан „портата към планината“
Проучванията в Пещера установиха широка интензивност на влияние в региона, каза още той
Новата ни цел е създаването на исторически комплекс, казва Йордан Младенов, кмет на Община Пещера и председател на Постоянната комисия по европейски...
Вицепрезидентът подчерта ролята на "Стандарт" и кампанията "Чудесата на България"
Името и означава "гълъб“
Шест от Чудесата на България грабнаха медалите в едноименната кампания на "Стандарт" за 2014 г. В сряда вечерта БНТ излъчи директно от Студио 1 бляс...
Кои атракции и открития отиват на Големия финал на Чудесата на България? Отговорът ще стане ясен в понеделник. Точно след 60 часа гласът народен ще по...
Пещера. Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие, откри официално реставрираната византийска крепост „Перистера" на хълма „Св. Петка" в П...
София. Люта битка за Чудесата на България. Малки и големи се захванаха отрано да гласуват за местното бижу, което носи слава на региона им. Заради кам...
Светлини обливат нощем хълма "Св. Петка" Алея на занаятите ще посреща туристите в легендарната крепост "Перистера". Тя ще е в подножието на хълма "С...
Византийски и български войници ще посрещат гостите, таран пази портата Всеки, който от една година не ходил в Пещера, неволно натиска спирачката на...