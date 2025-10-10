Инж. Владимир Александров пред СТАНДАРТ: Етрополе е оазис за семействата с малки деца

Благодарение на нашите партньори Христо Стоичков, Таня Богомилова и Любо Ганев организираме мащабни турнири в града, казва кметът инж. Владимир Александров в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

Петър Гаврилов

- Г-н Александров, Вие бяхте отличен с престижната награда „Спорт и младежки политики“ в националния конкурс „Кмет на годината 2025“, чрез гласуване от гражданите, а през 2024 г. бяхте отличен за „Кмет на гражданите“. Как се поддържа това високо ниво на доверие у хората?

- Първо бих искал да благодаря на всички, които ме подкрепиха в националния конкурс. За мен е изключителна чест да бъда отличен за втора поредна година и то още през първия си мандат на управление. Разбира се, зад тази награда стои голям екип, много работа и постоянна грижа към хората. Само за изминалата година организирахме редица спортни инициативи, турнири и превърнахме Етрополе в желана спортно-туристическа дестинация.

- Прави впечатление, че все повече чуждестранни отбори проявяват интерес към спортно-техническата база на гр. Етрополе. С какво сте така привлекателни за тях?

- Спортно-техническата база на гр. Етрополе наистина привлича все по-голям интерес от чуждестранни отбори и това не е случайно. На първо място ние разполагаме с отлични условия за подготовка – имаме един висококачествен терен с естествена трева и два терена с изкуствено покритие. Голямо предимство е и красивата природа на Стара планина, чистият въздух и спокойствието, които дават възможност за пълноценна подготовка и възстановяване на спортистите.

В последните години системно се инвестира в подобряване на условията, така че гостуващите отбори да получават най-доброто.

Всичко това прави Етрополе все по-привлекателна дестинация за спортни клубове от страната и чужбина, място, където спортът и природата вървят ръка за ръка. Отделно и хотелските ни бази са на високо ниво.

- Кои са по-интересните отбори, които избраха Етрополе през изминалата година?

- Само това лято в града ни лагер проведоха над 10 отбора, сред които бяха националните отбори на България и Албания до 19 години, както и клубове като ЦСКА, Ботев Враца, ПФК Бней Сахнин и ФК Димона. Тяхното присъствие е не само престиж за Етрополе, но и вдъхновение за младите ни спортисти, които имат възможност да наблюдават професионалната подготовка отблизо.

- Вие бяхте домакин и на първия международен футболен турнир Royal Tournament Etropole за деца на възраст между 6 и 12 години, в който се включиха над 1200 участници. Трудно ли е на малък град като Етрополе да се наложи на спортната карта в страната?

- Турнирът беше наистина мащабен и се включиха деца от цялата страна. Хотелите бяха запълнени не само в нашата община, но и в съседните. Тук е моментът да благодаря на почетния гражданин на Етрополе г-н Христо Стоичков за доброто партньорство, което имаме. Футболният турнир го организирахме съвместно и съм благодарен, че той помага с цялото си сърце за развитието на спорта в града. Общата ни мисия е децата на Етрополе да растат здрави, да спортуват и да се учат на дисциплина.

- Какви спортни политики развивате и само във футбола ли е насочен Вашия интерес?

- За мен и екипа ми е важно да развиваме младежкия спорт и детско-юношеските школи преди всичко. Поради тази причина се стремим да предлагаме на жителите разнообразни спортни дисциплини, за да докоснем интереса на по-широк кръг от хора. Благодарение на партньорството ни с олимпийската шампионка по плуване Таня Богомилова имаме добре развит плувен спорт. Организирахме няколко плувни турнира за деца, в които се включиха над 400 деца от региона. В Етрополе има и един от най-добрите закрити плувни басейни, който успяхме са възстановим, благодарение на Благотворителната програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН. Също така имаме прекрасно партньорство с Любо Ганев, който помага за развитието на волейбола ни. Мъжкият ни волейболен клуб спечели Купа България – Висша лига и се класира на второ място в шампионата на Висшата лига. Имаме и юноши под 21 години, които играят за националния отбор на България. Тази година пък създадохме женски волейболен отбор от етрополки, които ще вземат участие в първенството на Висшата лига.

Таекуондистите ни от спортен клуб „Хуа-Ранг“ Етрополе, с ръководител Борислав Витков, завоюваха 2 бронзови медала на Европейското първенство, което се проведе през май месец в Естония. Предлагаме и добра база за развитието на тенис на корт и тенис на маса, благодарение на което Клуб „Спорт и здраве“ организира тенис турнири. Със съдействието на „Клуб на миньора и минното дело при Елаците-Мед“, „Клуб Спорт и здраве“ и Клуб по борба Етрополе организирахме турнир по народни борби, в който се включиха спортисти от цялата страна, а официални гости бяха олимпийски, световни и европейски шампиони и президента на Българската федерация по борба Станка Златева. Тук искам да благодаря лично и на Стоян Балов, който също е наш партньор и съгражданин.

Благодарение на Кати Дочева в Етрополе се развива успешно и приложното колоездене, като състезатели от клуба се бяха класирали и на европейското първенство в Белград.

Важно е да се знае, че в Етрополе се предлага и конна езда, при това на високо ниво.

- Очевидно развивате успешно спорта сред подрастващите в Етрополе. Всички тези мащабни турнири, организирани от Вас, са предпоставка за по-голяма посещаемост от цялата страна. Наблюдавате ли засилен интерес към туризма в община?

- Определено през последната година и половина се наблюдава засилен интерес към Етрополе като туристическа дестинация. Това го показва и статистиката от единната система за туристическа информация (ЕСТИ), чрез която става ясно, че нощувките са се повишили с над 30%. Интересен факт е и че все повече млади семейства избират да се завърнат да живеят в града, както и има такива, които след като са били на почивка тук, избират да си купят жилище в Етрополе.

- С какво привлича Етрополе своите гости и млади семейства?

- Вижте, Етрополе е разположен в полите на Стара планина, в непосредствена близост до магистрала „Хемус“ и едва на 80 км. от София. Градът предлага спокойствие, което липсва в столицата. В същото време образованието ни е на добро ниво, училищата ни разполагат с нови спортни площадки, в града се предлагат различни курсове и допълнителни занимания за децата. Също така културният ни календар е много богат. Жителите на Етрополе имат богат избор на културни мероприятия и обучения, като уроците тук са на символични цени в сравнение с тези в големите градове.

Смело бих казал, че Етрополе е оазисът за семействата с малки деца. Градините ни са безплатни, места има и природата ни е чудесна, храната е превъзходна и хората са усмихнати и гостоприемни. В община Етрополе има и много забележителности, които могат да бъдат посетени като етрополски манастир „Света Троица“, тракийската крепост „Чертиград“, водопад „Варовитец“, паметника на Васил Левски, Часовниковата кула в града и много други. Пожелавам на всеки, който не е идвал в Етрополе, да го посети!

