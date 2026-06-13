Проф. Димитър Димитров: Бъдещето на университетите е в общите проекти
Висшето образование иска постоянни усилия и внимание
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Висшето образование иска постоянни усилия и внимание
Те ще управляват през следващите четири години
Става първото българско висше училище, което е сертифицирано по този международен стандарт
Премиерът откри реновираната съкровищница на университета
Осигуряваме възможност за стажове и мобилност в над 100 чужди университета
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров се срещна с посланика на Виетнам Н. Пр. До Хоанг Лонг
Най-големият икономически университет в Югоизточна Европа чества 103 години
Отпуснатите пари ще стигнат само до края на 2022 година, обясни проф. Димитър Димитров
Онлайн преподаването вече е с повече камери, имаме нови магистърски програми, казва ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров
Университетите вдигат доходите от януари, казва проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС
Ще редуват седмица присъствено с онлайн лекции, казва ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров
Кандидат-студентската кампания ще изцяло дистанционна, казва ректорът проф. Димитър Димитров в специално интервю за вестник "Стандарт"
Университетът обмисля минимално увеличаване на таксите за платено обучение
Като ректор на изключително популярното напоследък Висше училище по агробизнес и развитие на регионите проф. Димитър Димитров често се озовава под све...