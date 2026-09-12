С легендарно „Балканче“ около България: Мартин Гергов пристига в Русе
След епичното си пътешествие от София до Дубай българският ултраколоездач отново поема голямо предизвикателство
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След епичното си пътешествие от София до Дубай българският ултраколоездач отново поема голямо предизвикателство
Господ решава - човекът е безпомощен, когато падне лавина, твърдят служители на ПСС в Банско "Всеки има свобода на избор къде да кара ски или сноубор...
Майстори на екстремните спортове гастролират в морския град Приморско ще стане домакин на най-големия фестивал за екстремни спортове в България. За...
Благоевград. Община Симитли ще привлича туристи и ще пълни хазната с екшън спортове. Кметството вече изготви проект „Симитли – център на екстремните с...
Благоевград. Все повече общини в Пиринския край готвят проекти за развитие на екстремни спортове. Най-напред обаче е Симитли. В скоро време хора в общ...
София. Нов съвременен парк с модерни съоръжения и уреди за екстремни спортове ще бъде построен пред НДК в столицата. През април 2014 г. ще бъде завърш...