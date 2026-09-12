Всичко за Екстремни Спортове

Следете всички новини, анализи и коментари за Екстремни Спортове. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Регионални Любопитно Спорт
Строят стрийт парк пред НДК

Строят стрийт парк пред НДК

София. Нов съвременен парк с модерни съоръжения и уреди за екстремни спортове ще бъде построен пред НДК в столицата. През април 2014 г. ще бъде завърш...

18 октомври | 12:36
0 коментара
11784