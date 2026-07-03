Младежкият рок концерт „Жица под липите 2“ ще се проведе с благотворителна кауза

На 3 юли 2026 г. от 18.00 ч. ще се състои второто издание на младежкия рок концерт „Жица под липите 2“. Събитието ще се проведе в Младежки дом, бул. „Свети Патриарх Евтимий“ № 178А.

След успешния старт на инициативата през миналата година, концертът отново ще събере млади рок изпълнители, които ще представят популярни рок хитове и авторски музикални интерпретации. Събитието е организирано по идея на младите хора и с тяхното активно участие.

Тазгодишното издание има и благотворителна кауза. По време на концерта ще се набират средства в подкрепа на дарителската кампания „Шанс за Марти“, като всеки желаещ ще може да направи дарение на място.

„Жица под липите 2“ е възможност младите музиканти да представят своя талант, а публиката да стане част от инициатива, която съчетава силата на музиката със съпричастността към значима обществена кауза.

Събитието се реализира с подкрепата на Международен младежки център – Стара Загора и Община Стара Загора.

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