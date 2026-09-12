Стара Загора търси своята Царица на Августиада 2026
Записването за конкурса продължава до 31 юли
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Записването за конкурса продължава до 31 юли
Първата подгласничка спечели и вота на публиката
Нова Царица на Августиада, майсторски класове, дегустации на храна и вино и още много изненади предвижда изданието през 2024 г.
Стара Загора. Купажно червено вино „Парадайз" на старозагорската компания BETTETHALF /букв. По-добрата половина/ спечели първа награда на тазгодишния...
Стара Загора. Фестивалът на виното и културното наследство предизвиква все по-голям интерес и се превръща в една от новите емблеми на Стара Загора. То...
Стара Загора. Истински българо-френски дуел ще се разрази на тазгодишния фестивал на виното и културното наследство Августиада. Майсторският клас за с...
Стара Загора. „България се изправя срещу Франция" – така се нарича един от най-интересните акценти на традиционния фестивал на виното и културното нас...
Стара Загора. Вината на родния Юг обраха големите награди на втория фестивал на виното и културното наследство "Августиада", който завърши в неделя в...