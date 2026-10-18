След промяната с Гражданска отговорност, мотористите печелят, но има уловка

Голяма промяна при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ дава нови възможности на собствениците на мотоциклети, мотопеди, кемпери и каравани. След месеци на протести срещу високите цени парламентът прие окончателно законови изменения, които предвиждат полици за 30 дни, три или шест месеца вместо задължително за цяла година. Застрахователните компании вече няма да имат право да отказват сключването на договор за тези срокове, след като новите правила влязат в сила. Големият въпрос обаче остава дали по-кратката застраховка действително ще струва по-малко, съобщава бТВ.

Мотористите извоюваха важна победа

Промените в Кодекса за застраховането бяха приети на 15 октомври след продължително недоволство сред мотористите, които още в началото на лятото излязоха на протести срещу рязкото поскъпване на задължителните полици.

Досега много собственици бяха принудени да плащат годишна застраховка, въпреки че използват моторите си основно през топлите месеци. Новите правила дават възможност сами да изберат периода, за който им е необходимо покритие.

Един от организаторите на протестите Любомир Жингов обясни пред бТВ, че за него най-подходящият вариант е шестмесечната полица, която обхваща почти целия активен сезон. За други мотористи, особено за хората, които се връщат в България само за кратко, един месец може да се окаже напълно достатъчен.

Според него по-гъвкавите срокове ще помогнат на собствениците да бъдат изрядни, без да се налага да плащат за периоди, през които не използват превозните си средства.

120 евро за мотопед от 50 кубика

Въпреки постигнатата промяна недоволството от високите цени остава. Мотористите настояват не само за по-кратки полици, но и за ясни правила, по които се определя стойността им.

Особено показателен е примерът с малките мотопеди. „120 евро е нереална цена за един мотопед и за мотоциклет“, заяви Любомир Жингов, като посочи, че дори превозните средства с двигател от 50 кубически сантиметра достигат подобни застрахователни тарифи.

Според него не е справедливо различни категории двуколесни превозни средства да бъдат поставяни при сходни ценови условия, без собствениците да получават достатъчно ясно обяснение за оценката на риска.

Мотористът Иван Ефремов също смята, че сегашните цени са прекалено високи. Той подкрепя едномесечните полици, защото повреди, ремонти и други непредвидени обстоятелства могат да ограничат използването на мотора само до кратък период от годината.

Най-много щети има през лятото

Представителите на застрахователния сектор обаче поставят въпроса от друга гледна точка. Според тях по-краткият срок на полицата не означава автоматично пропорционално по-ниска цена.

Проф. д-р Стоян Проданов от Асоциацията на българските застрахователи обясни пред, че стойността на „Гражданска отговорност“ се определя въз основа на риска. В изчисленията участват характеристиките на превозното средство, възрастта и стажът на водача, както и индивидуалните тарифи на отделните компании.

Особено значение има сезонността. Мотоциклетите се използват най-активно през топлите месеци, когато според застрахователите са концентрирани и най-много произшествия.

Това означава, че едномесечна полица за активния летен сезон няма непременно да струва една дванадесета от цената на годишната застраховка. Компаниите трябва да отчетат вероятността от настъпване на щета именно през периода, за който предоставят покритие.

Какво става, ако моторист кара без застраховка

Друг важен въпрос е как ще се гарантира, че собствениците няма да продължат да използват превозните си средства след изтичането на краткосрочната полица.

Проф. Проданов предупреди, че при произшествие, причинено от незастрахован водач, Гаранционният фонд може да се наложи да изплати обезщетение на пострадалите. След това фондът има право да потърси възстановяване на изплатените суми от отговорното лице.

Според представителя на застрахователите подобни случаи създават допълнителен натиск върху системата, защото средствата на Гаранционния фонд се осигуряват от вноски, свързани със застрахователния пазар.

От Асоциацията на българските застрахователи очакват краткосрочните полици да се използват най-вече през лятото, но разчитат собствениците да не управляват моторите си без действаща „Гражданска отговорност“.

Парламентът задължи компаниите да предлагат кратките полици

При окончателното гласуване депутатите приеха изрично да бъдат гарантирани срокове от 30 дни, три и шест месеца. Целта е възможността да не остане само на хартия, както според част от народните представители се е случвало с досегашните правила.

По време на парламентарните дебати Мартин Димитров от „Демократична България“ припомни, че краткосрочни застраховки са били допустими и преди, но малко компании действително са ги предлагали.

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС обаче изрази съмнение, че задължението за сключване на такива договори ще доведе до очакваните резултати. Според него законовото изискване не гарантира, че застрахователите ще предложат икономически изгодни условия.

Така след окончателното приемане на промените собствениците на сезонни превозни средства получават законова възможност за по-гъвкаво застраховане, но конкретните тарифи ще продължат да се определят от отделните компании.