Нощен кошмар във Варна! Трима мотористи в болница, жена е в кома
Рязко спиране предизвикало верижен сблъсък, а части от мотоциклетите се разлетели по пътното платно
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Рязко спиране предизвикало верижен сблъсък, а части от мотоциклетите се разлетели по пътното платно
Застраховките им ще бъдат вече и за 6 месеца
Мотообщността иска справедливи цени и реално приложение на закона за краткосрочна застраховка
95 мотоклуба подкрепят исканията за сезонни полици, замразяване на цените и оставки в регулаторите
Бунтът им е срещу тройното поскъпване на полиците
Национален протест избухва заради скока на „Гражданска отговорност“
В следващите редове ще ви разкажем как да изберете правилните елементи
На кого ще помогнат те
Катастрофата стана край Силистра
Има загинал
Целта им е да вдигнат духа на столичани
Най-търсените кръвни групи са А+, 0+, както и всички с резус фактор отрицателен
За радост няма пострадали, жената на Йозил също била там
Инспекциите са част от набелязаните мерки между Държавна агенция "Безопасност на движението" и Пътна полиция
През летните месеци – юни, юли и август има най-много произшествия с мотористи, но това е обяснимо заради хубавото време. Това разказа пред bTV комиса...
Издадена е европейска заповед за задържане на турския гражданин Фарук Бекташ. Той е обвинен за смъртта на мотористите Бойко и Таня Бойкови, загинали п...
Вината за изчезването на турския гражданин, убил мотористи на пътя, не е на МВР. Това заяви в Сливен главният секретар на силовото министерство Георги...
Турският гражданин Фарук Бекташ, който блъсна и уби двама мотористи край Драгоман, е изчезнал и дори е възможно да е напуснал България. Това стана ясн...
Двама мотористи загинаха на място след сблъсък на мотор с лека кола тази сутрин около 5.30 ч. близо до Драгоман. В автомобила са се возили двама турс...
Мотористи от 32 мотоклуба от цялата страна протестират пред парламента. Те пристигнаха там тази сутрин, за да поискат от депутатите застраховката "Гра...