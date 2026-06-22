Мотористите успяха. Най-сетне се пребориха за нови правила

След месеци на интензивни дебати и мащабен протест, който блокира централните столични улици, мотоциклетистите в България извоюваха правото на сезонна застраховка. Комисията за финансов надзор и застрахователният бранш отстъпиха пред исканията на рокерите и официално върнаха възможността за сключване на шестмесечна полица Гражданска отговорност. Според моторизираната общност досегашната задължителна годишна застраховка е била напълно нерентабилна за спецификите на двуколесно превозно средство, което реално се използва само през топлата половина от годината.

Черната статистика на КФН и скритият дисбаланс в сектора

Недоволството на рокерите ескалира рязко, след като компаниите вдигнаха цените на полиците и забраниха плащането на вноски. Първоначалният отговор на застрахователите беше категоричен отказ за сезонни продукти, подкрепен с тежки финансови разчети. Официалните данни на регулатора показват, че през изминалата година начисленият приход по документи в сектора е бил над единадесет милиона евро, но реално събраната сума от компаниите е едва под пет милиона евро. В същото време предявените щети за катастрофи по вина на мотористи надхвърлят пет милиона евро, което означава, че събраните пари не покриват дори преките обезщетения.

Проблемът не се дължи на честотата на самите катастрофи, а на масовото умишлено неплащане на вноските от страна на собствениците на мотори. Около осемдесет и два процента от мотористите, избрали разсрочено плащане в миналото, просто са спирали да внасят последните си две вноски за годината. По този начин деветдесет на сто от тези полици са били прекратявани предсрочно, докато машините са оставали на пътя в нарушение. Ситуацията се усложнява и от факта, че пазарът на мотори в България расте лавинообразно, като броят на застрахованите машини е скочил с близо четиридесет и пет процента за последните четири години.

Ценовата уловка и новите проверки на Пътна полиция

Въпреки че по логиката на времето цената за шест месеца би трябвало да бъде наполовина, експертите от бранша прогнозират реално поевтиняване от едва двадесет до тридесет процента. Причината се крие във фиксираните административни разходи, вноските към Гаранционния фонд и изискванията за заделяне на сериозни капиталови резерви за високорискови продукти. До момента нито една застрахователна компания у нас не е обявила официален тарифен модел за новите договори за мотори и кабриолети. Предстои държавните институции и полицията да изработят съвместен механизъм за това как органите на реда по пътищата ще проверяват точното времетраене и валидността на сезонните застраховки.



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