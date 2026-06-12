Тръмп отчете 6 месеца на власт: Направихме велики неща!
Днес САЩ са най-уважавана държава в света, обяви президентът
Следете всички новини, анализи и коментари за 6 Месеца. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Днес САЩ са най-уважавана държава в света, обяви президентът
Cъюзът прeцeнявa, чe cпoрaзумeниятa oт Минcк нe ca cпaзeни
Това би дало глътка въздух на промишлеността и работниците от двете страни на Атлантическия океан, казва еврокомисар
На борсата слънчогледът вече струва двойно повече в сравнение с есента на миналата година
Клиентите с ипотечни и потребителски кредити могат да отсрочват дължимите суми по главницата и лихвата или само по главницата по техен избор за срок д...
Фармацевтите получават 6 месеца отсрочка за верифициране на лекарствата
„Първата ни бензиностанция в София ще бъде открита до 6 месеца. Разглеждаме различни проекти и още не знае точно къде", заяви бизнесменът Веселин Маре...
3 500 лева ще струва връщането на здравни права в случай, че никога не сте плащали здравни осигуровким, пише НоваТВ. Длъжниците ще имат 6 месеца, за...