Ето кое име избута Виктория от върха

След девет години на върха, Виктория вече е изместена от София като най-популярното име за новородени момичета в България. През 2025 г. 472 малки Софии са се появили на бял свят, а за момчетата без конкуренция остава класиката Александър – 666 бебета получават това име, гласят данните на Националния статистически институт.

В топ 10 на любимите имена за момичета влизат още Мария, Виктория, Рая, Никол, Дария, Габриела, Елена, Александра и Михаела. При момчетата освен Александър най-често се избират Георги, Калоян, Мартин, Теодор, Даниел, Никола, Димитър, Борис и Самуил.

Интересен факт: най-много именици са празнували на Цветница – над 336 000 души са отбелязали празника. Статистиката показва, че сред възрастните българи най-разпространени остават имената Георги и Мария, следвани от Иван и Елена.

Тенденцията показва, че София постепенно се утвърждава като новата кралица на българските имена, изместила Виктория и доказала, че кратките, звучни и класически имена продължават да са на мода. Любопитно е също, че все повече родители избират имена с по-модерен и международен оттенък – Рая, Никол, Дария – което показва, че вкусовете се променят заедно с времето.

