НОИ бие аларма. Важен документ за хиляди пенсионери

От 1 ноември започва ежегодният период, в който хиляди български пенсионери, живеещи извън Европейския съюз и извън държави с действащи споразумения за социална сигурност с България, трябва да подадат т.нар. „декларация живот“. Документът е задължителен, за да бъде продължено изплащането на българската пенсия през следващата календарна година. НОИ напомня, че срокът е кратък, а последиците при пропуск – сериозни.

Какво представлява декларацията и защо е необходима

„Декларацията за продължаване на изплащането на пенсия“ е ежегодно доказателство, че пенсионерът е жив и има право да получава българската си пенсия в чужбина. Тя се изисква само от хора, които живеят в държави извън ЕС и извън обхвата на международни договори за социална сигурност - например САЩ, Канада, Австралия, Израел, държави от Азия, Африка и Латинска Америка.

Причината е проста: България няма автоматичен обмен на данни за смъртност с тези държави. Затова НОИ разчита на ежегодно потвърждение, за да предотврати неправомерни плащания и да поддържа актуален регистър на пенсионерите в чужбина.

Строг срок: От 1 ноември до 31 декември

Периодът за подаване е фиксиран – от 1 ноември до 31 декември всяка година. Ако декларацията не бъде подадена навреме, НОИ прекратява изплащането на пенсията от януари. Възстановяването става едва след подаване на документа, което често води до забавяне и финансови затруднения за хората в чужбина.

Затова институцията призовава пенсионерите да не чакат последния момент, особено ако живеят в държави с бавна пощенска услуга или ограничен достъп до консулски представителства.

Лично явяване и заверка: Задължителен елемент

Декларацията трябва да бъде заверена от официален орган в държавата по местоживеене - най-често консулска служба на България, местна община, нотариус или друг компетентен държавен орган. Заверката удостоверява самоличността и факта, че лицето е живо към момента на подаване.

След това документът се изпраща до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията. Може да бъде подаден лично, чрез упълномощено лице или изпратен по пощата в оригинал.

Онлайн подаване: Новата възможност, която спестява време

НОИ напомня, че декларацията може да бъде подадена и онлайн чрез Услуга 52 – „Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от България“. За това е необходим електронен подпис или ПИК на НОИ.

Онлайн подаването е особено удобно за хора, които живеят далеч от консулски служби или в държави, където заверката е трудна. На сайта на НОИ са публикувани двуезични формуляри – на български и английски – за улеснение на институциите в чужбина.

Колко хора засяга промяната

По данни на НОИ над 40 000 български пенсионери живеят извън ЕС. Част от тях са в държави с двустранни споразумения – като Сърбия, Северна Македония, Турция, Русия и Украйна – където декларацията не се изисква.

Но хиляди други – особено в САЩ, Канада, Австралия, Великобритания след Брекзит, Израел и Южна Америка – трябва да подават документа всяка година. За тях „декларацията живот“ е ключов административен акт, без който пенсията им може да бъде прекъсната.

Защо НОИ предупреждава толкова рано

Всяка година институцията отчита случаи на прекъснати пенсии заради неподаване на декларацията. Част от хората не са информирани, други разчитат на пощенски услуги, които закъсняват, а трети не успяват да се явят за заверка навреме.

Затова НОИ започва кампанията още от 1 ноември, за да даде достатъчно време на всички засегнати да реагират.

Документ, който решава бъдещето на хиляди българи зад граница

„Декларацията живот“ може да изглежда формален документ, но за хиляди българи в чужбина тя е гаранция за сигурност и непрекъснат доход. НОИ напомня, че срокът е кратък, процедурата – задължителна, а последствията при пропуск – тежки.

От 1 ноември до 31 декември всеки пенсионер извън ЕС трябва да подаде декларацията, за да продължи да получава българската си пенсия през 2027 г.

Това е административен жест, който държавата изисква, но и знак за връзката, която хиляди българи зад граница продължават да поддържат с България.