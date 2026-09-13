Кои държави в Европа са земен рай
Класацията е според месечните разходи, ежедневието, климата, културата и това, което прави всяка от тях уникална
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Класацията е според месечните разходи, ежедневието, климата, културата и това, което прави всяка от тях уникална
Варна. Настоящата социална система в България е резултат от дългогодишно закърпване на дупки и кръпки, в която липсва логика, последователност и насоч...
София. "Никаква опасност няма към днешна дата за пенсиите и социалните плащания", заяви социалният министър Йордан Христосков пред Нова телевизия. По...
Минимален доход дава достъп до социалната система
Лондон. Имигрантите във Великобритания, дошли след 2000 г., имат "съществен принос" към обществените финанси, сочи проучване на Юнивърсити Колидж Лонд...