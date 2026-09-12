Мазонакис, "гръцкият близнак" на Тил Линдеман
Приликата между него и фронмена на Rammstein от години е хит в социалните мрежи
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Приликата между него и фронмена на Rammstein от години е хит в социалните мрежи
Планирал голям концерт на 20 септември
Известният гръцки певец Пантелис Пантелидис е загинал при катастрофа, станала рано тази сутрин. Това съобщи в. "Катимерини". Инцидентът е станал в 8:2...
Демис Русос почина на 68 в Атина в деня на изборите Демис Русос, който цял живот възпяваше любовта с феноменалния си тембър, отлетя към рая. Гръцкият...
Известният гръцки певец Демис Русос е починал в Атина. Новината съобщи електронното издание на "Фигаро", позовавайки се на изявление на неговата дъщер...